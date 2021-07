In Voeren zijn tientallen woningen bedreigd door het stijgende water van de Berwijn. — © 112 meldingen

Hasselt

Vooral het zuiden van Limburg gaat het zwaar te verduren hebben de komende uren. Dat is gesteld op het crisisoverleg bij de gouverneur woensdagvoormiddag. Vaststaat: er komt heel veel water aan. “Alle water dat in Luik en Land van Herve valt, passeert via Limburg,” zegt arrondissementscommissaris Michel Carlier.