Steven Van Gucht: “Aantal besmettingen stijgt snel: cijfers verdubbelen om de acht dagen”

"Het aantal nieuwe besmettingen neemt verder toe met een r-waarde van 1,5." Steven Van Gucht zet meteen de toon op de persconferentie woensdag. Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus ligt in België weer boven de duizend per dag. "Dat is een forse toenamen van 83 procent op weekbasis. Het aantal besmettingen is nu drie maal hoger dan drie weken terug en de cijfers verdubbelen momenteel om de acht dagen."

Piek bij 17-jarigen

Voorlopig blijven die besmettingen beperkt tot de jongere leeftijdsgroepen, aldus Van Gucht. De helft van alle nieuwe besmettingen gebeurt bij personen van 24 jaar of jonger. De piek ligt bij de 17-jarigen, klinkt het.

"We zien ook lichte stijgingen bij de oudere leeftijdsgroepen", waarschuwt hij. Die stijging is zichtbaar bij alle leeftijdsgroepen. "Terwijl dit vorige week nog enkel bij de mensen onder de zestig jaar was." De cijfers zijn zichtbaar over heel België, maar de toename is op dit moment vooral zichtbaar in Vlaanderen. De besmettingsgraad blijft wel het hoogste in de regio Brussel en Waals-Brabant.

Hoewel de heropflakkering voorlopig vooral jongeren treft, waarschuwt Van Gucht: "Als deze stijgende trend zich verder zet dan verhoogt ook de kans dat kwetsbare mensen getroffen zullen worden." Daarom benadrukte Van Gucht dat nog niet iedereen volledig gevaccineerd is. "In België en grote delen van Europa is er duidelijk een stijgende circulatie van het virus. Blijf dus voorzichtig en respecteer de basisregels rond afstand houden, het beperken van de contacten en focus op buitenactiviteiten."

"Het aantal ziekenhuisopnames vertoon een lichte stijging, na bijna drie maanden van continue daling. Maar voorlopig blijft het aantal ziekenhuisopnames nog steeds op een laag niveau." Het aantal ingenomen bedden op intensieve zorgen daalt verder, maar minder snel dan een week geleden. Het aantal overlijdens blijft met gemiddeld twee personen per dag laag. "Woensdag 7 juli werd er zelfs geen enkel overlijden gerapporteerd. Dat is slechts de tweede dag in de pandemie met nul vastgestelde overlijdens in België."

De lage ziekenhuisopnames en overlijdens komen "door de jonge leeftijd van de besmette personen en hoge vaccinatiegraad bij de oudere bevolking", verklaart Van Gucht.

"Veel besmettingen worden vastgesteld omwille van testen bij vertrekkende of terugkerende reizigers, maar we zien echter ook een reële stijging van het aantal besmette personen." Dat kan gezien worden aan het percentage positieve testen, stelt hij. "Dat is opvallend gestegen. Dit wijst op een sterkere circulatie van het virus in België."

Deltavariant wint verder aan terrein

"De deltavariant zet verder door, en dit ten nadele van andere varianten. 63 procent van de nieuwe besmettingen wordt momenteel veroorzaakt door de deltavariant. Vorige week was dat 50 procent. 28 procent wordt nog veroorzaakt door de alfavariant, 6,3 procent door de gamma variant en de bètavariant komt nog weinig voor met slechts 0,5 procent van de besmettingen."

Intussen gaat de vaccinatiecampagne in ons land gestaag verder. Acht op de tien volwassenen heeft al minstens één dosis van het vaccin gekregen. "We zijn tevreden met dit hoog percentage gevaccineerd", aldus Sabin Stordeur. "Er zijn echter nog steeds kwetsbare groepen en ongevaccineerde mensen die door de uitoefening van hun beroep een hoog risico lopen" aldus Stordeur. "De zorgeloosheid en de opluchting waar we voor de zomer naar hadden uitgekeken komt nu in het gedrang door de deltavariant. We moeten ook beginnen denken aan de terugkeer naar school. In deze context blijven de resultaten nog ontoereikend om de gewenste groepsimmuniteit te bereiken. Hiervoor zouden we nog steeds 20 procent van de bevolking moeten vaccineren."

