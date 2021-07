Ex-Club Brugge-spits Carlos Bacca zet carrière voort bij Granada

De 34-jarige Colombiaan speelde vier seizoenen voor Villarreal en kwam daarin tot 43 goals en 15 assists in 144 officiële duels. Zijn periode bij de ‘Gele Duikboot’ sloot hij eind mei af met winst in de Europa League. In de finale tegen Manchester United werd hij na een uur vervangen. Bacca had de tweede Europese beker eerder met Sevilla al gewonnen in 2014 en 2015.

De spits was tussen januari 2012 en juni 2013 succesvol bij Club Brugge. Hij werd bij blauw-zwart topschutter en Profvoetballer van het Jaar. In 54 wedstrijden voor de Bruggelingen was hij goed voor 31 goals en 15 assists.

Granada beëindigde La Liga vorig seizoen als negende. In de Europa League bereikte het Zuid-Spaanse team verrassend de kwartfinales.