Burgemeester Rochefort wil vijftigtal jeugdkampen laten evacueren: “Lesse dreigt uit oevers te treden”

Sinds dinsdagavond werden al drie jeugdkampen geëvacueerd op het grondgebied van Rochefort, in de provincie Namen. “We verwachten dat de Lesse de komende dagen buiten de oevers zal treden”, zegt burgemeester Mullens. Ook jeugdkampen die zich niet nabij het water bevinden, zullen volgens haar onderlopen omdat het water daar niet weg kan. “Ik heb de jeugddienst opgedragen om in elk kamp langs te gaan en duidelijk te maken dat het beter is te vertrekken. Als ze dat niet willen, zal ik aan de provincie vragen om een decreet af te kondigen. Of ik zal het zelf doen.”

De burgemeester zegt lokalen van de stad ter beschikking te stellen om de jongeren indien nodig op te vangen, in afwachting dat hun ouders hen komen ophalen.