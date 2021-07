Voeren

Het water in de Berwijn en de Voer in Voeren heeft het alarmpeil bereikt. Momenteel is er bij de gouverneur crisisoverleg bezig om te kijken wat er moet gebeuren. Gisteren kregen de verschillende jeugdverenigingen die er bivakkeren al bezoek van een preventieadviseur zodat ze weten wat te doen als de noodtoestand wordt afgekondigd.