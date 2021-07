LIVE. Extreem regenweer trekt over ons land, code rood in provincie Luik

Jeugdkampen in de provincies Luik en Namen geëvacueerd na hevige regenval

In de nacht van dinsdag op woensdag is een honderdtal scouts geëvacueerd van een kampplaats in Jalhay, in de provincie Luik, door de hevige regenval. Dat bevestigt Michel Parotte, de schepen van Communicatie van Jalhay. Ook in Theux, eveneens in de provincie Luik, en in de provincie Namen zijn jeugdkampen geëvacueerd als gevolg van het noodweer.