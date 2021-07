LIVE TOUR. Koninginnenrit belooft spektakel hoog in de Pyreneeën

Ronde van Frankrijk

Quatorze Juillet en hoog in de Pyreneeën: dit is een sleutelrit waar de neutrale kijker naar uitkijkt. Het is in de tweede en laatste berg­keten van deze Tour een atypische ­koninginnenrit: de vlakke aanloop is 113 kilometer lang. Dan krijgen we drie cols als een driedelige dagschotel die in een bizarre volgorde wordt opgediend: eerst het voorgerecht met de Col de Peyresourde, daarna het dessert met de Col de Val Louron-Azet en ten slotte met de finish op de enig mooie Col du Portet een hoofdgerecht dat moeilijk verteerbaar is. De top ligt op 2.215 meter hoogte na een onregelmatige, bijzonder lastige klim van 16 kilometer, met een gemiddelde stijgingsgraad van 8,7 procent. Misschien gaat er opnieuw een vlucht tot het einde. Al is dit wel zo’n iconische aankomst dat ook de klassementsrenners Saint-Lary-Soulan graag op de erelijst hebben.