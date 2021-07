De truc met de spons en het penseel: hou je kinderen koel met deze waterspelletjes

1. Doedoekje

Je baby is heel gevoelig voor de warme temperaturen, dus hou hem of haar zo veel mogelijk in de schaduw en bedek altijd het hoofdje en de schouders. Vermijd wel absoluut het oven-effect. Je kan je baby wat extra afkoeling bieden door een tetradoek of een knuffeldoekje vochtig te maken en ze ermee te laten spelen. Maak het doekje niet kletsnat en hou je kleine spruit natuurlijk goed in de gaten.

2. Ice ice baby

Baby’s zijn enorm gefascineerd door dingen die ze niet kennen. Doe daarom wat ijsblokjes in een teiltje en laat ze daarmee spelen, onder jouw begeleiding weliswaar. Laat je kleintje voelen, proeven en ontdekken hoe een ijsblokje smelt. Je kan eventueel ook iets ín de ijsblokjes steken, dat maakt het smeltproces nog net iets spannender.

3. Sponstikkertje

Als je kindje al wat ouder is, kan je samen tikkertje spelen met een spons. Het idee is simpel: in plaats van aantikken met je vinger, tik je elkaar met een natte spons. Speel dit spelletje wel buiten de piekuren van de zon.

4. Kopje modder

Haal een leuke theeset en een groot laken boven en ga gezellig ‘picknicken’ met je peuter. Maak waterkoffie of eventueel moddersoep, als je kleintje graag knoeit. Plezier gegarandeerd!

5. Waterverf

Geef je kindje wat penselen en een potje water en laat hem of haar de muren en de tegels van de tuin beschilderen. Met dit weer is dat dikke fun, want het duurt welgeteld vijf minuten voor dat waterschilderij alweer is opgedroogd en de muur klaar is voor een nieuw kunstwerk.

6. Scheepswerf

Zet een grote bak water of een klein opblaasbaar zwembadje in de schaduw en ga aan het knutselen. Jij kan de bootjes vouwen en je peuter kan erop tekenen. Als jullie klaar zijn, kan je gaan varen op de zwembadzee. Wil je meer plezier van je bootje? Ga dan aan de slag met kurken en plastic flessen, die drijven net iets langer.

7. Waterestafette

Iedereen heeft ooit al wel eens een waterestafette gelopen, dus je weet dat de mogelijkheden eindeloos zijn. Je mond vullen met water en een fles aan de andere kant van de tuin vullen, met een bekertje op een plateau een parcours afleggen, met een natte spons tussen je benen zo snel mogelijk naar de overkant … Uren speelplezier!

