Neos Maaseik wandelt in natuurgebied Tösch-Langeren

Het natuurgebied Tösch-Langeren wordt door de Bosbeek (ooit met 16 molens zoals o.a. Neermolen, Volmolen, Kleeskensmolen.) in 2 deelgebieden gescheiden. Ten zuiden van de beek ligt het moerassige gebied de Tösch met onder andere de grote begrazers konikpaarden en galloways en ook de boomkikker heeft het hier naar zijn zin. Ten noorden bevindt zich het houtkantenlandschap Langeren waar je de kleine landschapselementen, door het laat op gang komen van de intensieve landbouw, kunt herkennen. Ook de ooievaar was hier nog steeds op post. Door een strategische terreinaankoop in 1978 door het Limburgs Landschap en landschappelijk herstel dat volgde, kunnen we nu nog steeds genieten van zeer waardevol natuurgebied.Ondanks de aanhoudende regen hebben de leden van Neos genoten van deze wandeling en uiteraard ook van de verhalen van een zeer gedreven gids/conservator.