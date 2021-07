Bierproefwandeling in Schalbroek

Liefst 133 wandelaars genoten van de 3 wandelingen door de mooie natuur van Schalbroek. De eerste lus van 3 kilometer liep langs de Grote Molen en de Kleine Molen (de Kleen Meule in het Lummens). Hoewel er op het wandelpad naar de Grote Molen enkele serieuze plassen lagen, nog een gevolg van de dijkbreuk langs de Demer enkele weken geleden, was het voor de wandelaars toch genieten.Genieten deden ze uiteraard ook van het lekkere speciaalbier ‘Schouderklop’ dat aangeboden werd na de eerste lus.De tweede en derde lus van telkens 3 kilometer brachten de wandelaars aan de rand van de Willekensberg met zijn bossen en kleine paadjes en aan de vijvers van Schalbroek.Elke lus vertrok aan de gildezaal en kwam daar ook aan. De bestuursleden van Beer Tasting Club Lummen stonden er klaar om hun gasten te verwennen met een lekker minder bekend bier of frisdrank. Ook de echtgenotes van de bestuursleden deden hun best om alles vlot te laten verlopenUiteraard waren ook de niet-wandelaars welkom op het zomerterras en konden ook zij genieten van de aangeboden speciaalbieren zoals Vogelpik, Hugo, Chimay 150 of Waterloo. Enkele tientallen geïnteresseerden uit de nabije of verdere omgeving kwamen hier op af.Iedereen die er bij was sprak vol lof over de organisatie, de lekkere bieren en de gezellige sfeer. Dat de zon ook van de partij was maakte alles nog een stuk aangenamer..In deze tijden van corona vraagt het heel veel extra inspanning van de organisatie en de medewerkers om alles volgens de regels te laten verlopen. Beer Tasting Club Lummen heeft er dan ook alles aan gedaan om iedereen een fijne, gezellige dag en vooral veilige dag aan te bieden.BTC Lummen kijkt er nu al naar uit om weer een klassieke bierproefavond te kunnen organiseren. Als corona geen stokken in de wielen steekt is zal die op vrijdag 13 augustus doorgaan in de gildezaal van Schalbroek.