COLUMN Francis Masure: Provençaalse wandeling

Francis Masure schrijft een column over het dagelijkse leven in Sint-Truiden.

Wij bevinden ons in het zonnige Zuiden. Grasse, je weet wel: de stad van de parfum, waar ze de coronacrisis net iets harder beleven door het reukverlies van de vele covidpatiënten. De eerste dagen van onze vakantie waren we aan de Cote d’Azur, randje Provençe. Ik werd gewoontegetrouw wakker om 6 uur - met dank aan de ijverige arbeiders die thuis in onze tuin enkele appartementen aan het neerpoten zijn en die ondanks de vele smeekbedes gericht aan bouwpromotor Verelst het toch nodig vinden om hun noeste arbeid midden in een woonwijk aan te vatten om 6 uur ’s morgens - dit geheel terzijde.

Maar goed, met de gedachte dat ochtendstond zon in de mond geeft, ben ik op dit ontiegelijk vroege uur vertrokken voor een wandeling in het gezelschap van mijn trouwe hond Jarda. De wandeling van zes kilometer (maar in de Provençaalse heuvels leken het er wel tien) maakte een omtrekkende beweging rond een klein stuwmeer. Het meer zelf kende ik alleen als blauwe vlek op de gps, het dichtbegroeide landschap onttrekt namelijk het azuurblauwe water aan elke blik vanop de weg. Na enig zoekwerk hadden we dan toch een wegeltje (de naam niet waardig) gevonden, en konden Jarda en ik deze mooie Provençaalse wandeling aanvatten.

Het prachtige, maar toch hier daar sporen van de branden van enkele jaren geleden dragende landschap nodigde zichzelf uit om vastgelegd te worden op de gevoelige plaat. Ik voelde me net Tony, Rajendra of Ivo, de Truiense Facebook-fotografen die op sublieme wijze het Haspengouwse landschap kunnen weergeven. Maar natuurlijk had ik mijn ‘fotokodak’ niet bij. Ik had wel de afgedankte roze gsm van een van mijn dochters op zak. Je kent het wel, na twee jaar zijn die toestellen volgens hen versleten, maar voor de papa is die nog goed genoeg. Man, wat kan je daar mooie foto’s mee maken. Niets instellen, geen diafragma, niet scherpstellen... Gewoon richten en alles gebeurt automatisch.

Er schuilt ook wel gevaar in het wilderige landschap: everzwijnen. Je ziet ze niet dikwijls, maar ze zijn er wel. Zoals mijn trouwe viervoeter nog maar eens kon ondervinden. Een hardhandige aanvaring met zo’n zwart wild beest maakte dat hij op slag veel minder enthousiast het struikgewas indook. Gelukkig viel de schade nogal mee, een paar lichte bijt- en steeksporen, maar dat kan mijn stoere hond niet deren.

Onze korte deugddoende, zonnig en warme vakantie zit er al bijna op, maar ik beloof jullie dat we het mooie weer meebrengen naar huis.