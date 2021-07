LA Clippers-ster Kawhi Leondard dreigt start van nieuwe seizoen te moeten missen na knieoperatie

Kawhi Leonard, de sterspeler van de LA Clippers, lijkt de start van het nieuwe NBA-seizoen te missen. Leonard werd dinsdag geopereerd aan een gedeeltelijke scheur van de voorste kruisband in zijn rechterknie. Zijn club maakte het nieuws ‘s avonds bekend, maar gaf niet mee hoe lang hij buiten strijd is. Mogelijk moet hij nog enkele maanden aan de kant blijven.

De dertigjarige Leonard miste al de laatste acht wedstrijden in de play-offs van het voorbije seizoen in de NBA na zich te hebben geblesseerd tegen Utah Jazz, in de vierde wedstrijd van de halve finales van de Western Conference. Van het begin van de play-offs tot zijn blessure zat hij aan een gemiddelde van 30,4 punten per match.

De operatie van Leonard vond op een cruciaal moment plaats. In minder dan drie weken moet ‘The Klaw’ zijn team informeren of hij ervoor kiest om de optie in zijn contract voor een laatste seizoen te lichten. Die optie is 30,5 miljoen euro waard. Hij kan er ook voor kiezen het laatste jaar bij de Clippers te weigeren en een vrije speler te worden.

De teams beginnen eind september aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de NBA.