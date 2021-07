Albert Heyn nog dit jaar open in Leopoldsburg

Zodra de nieuwe HUBO naar de aanpalende nieuwbouw verhuisd is zal de ruimte binnenin de huidige HUBO volledig ingericht worden als supermarktruimte. AH voorziet hiervoor de gebruikelijke 1500 m². De buitengevel zal uiteraard ook aangepast worden, maar omdat het over een bestaand gebouw handelt, is volgens de gemeente geen openbaar onderzoek nodig. “Wij staan positief tegenover dit plan omdat dit initiatief deze winkelsite nieuwe impulsen kan geven. Liever economische bedrijvigheid dan een verloederde omgeving en wie weet speelt het domino-effect en wordt nieuwe uitbating aangetrokken voor de leegstaande Actionshop die eerder uitweek naar Hechtel-Eksel. ”, besluit burgemeester Marleen Kauffmann. Staf Boons