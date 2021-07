Tot 15 september mag huisvuilzak ook naar recyclagepark Halen

Die tijdelijke regeling is van kracht om te voorkomen dat je huisvuil lang moet laten staan. Ze is bestemd voor personen die met vakantie en die wegens de vakantie de huisvuilzak niet buiten kunnen zetten. Huisvuil naar het recyclagepark brengen mag uitsluitend in de rode of grijze huisvuilzak die je gebruikt voor het ophalen aan huis. De gewone regeling voor het ophalen van huisvuil aan huis blijft ook van kracht. LW