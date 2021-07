ZOMERHACK. Zo ontpit je kersen zonder kersenontpitter

Een barbecue in de tuin, een terrasje of zelfs een snoepreisje: het is zomer, en dat zullen we na anderhalf jaar corona geweten hebben. Om optimaal te genieten van de zon, de vrijheid en elkaar deelt Billie.be elke week een zomerhack om jou het leven gemakkelijker te maken.

Wat is het probleem? Het zomerfruit bij uitstek groeit letterlijk aan de bomen. We hebben het wel degelijk over vlezige kersen en krieken. Alleen de harde pit in het midden van de vrucht durft al eens een spelbreker te zijn, zeker als je geen kersenontpitter bij de hand hebt.

De oplossing? Het enige wat je nodig hebt, is een lege glazen fles en een stevige houten prikker. Leg de kers op de opening van de fles. Als de kers nog een steeltje heeft, richt het dan naar beneden in de fles. Duw de prikker door de kers heen tot je de pit voelt. Eenmaal gevonden, druk je de pit door de kers. De pit wordt opgevangen in de fles en jij kunt genieten van een heerlijk gezond tussendoortje.