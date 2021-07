Kevin Durant neemt Team USA op sleeptouw tegen Argentinië: eindelijk wat vertrouwen getankt

De Amerikaanse basketballers hebben dinsdagavond in Las Vegas in een voorbereidingswedstrijd op de Olympische Spelen een makkelijke 108-80 zege geboekt tegen Argentinië. Sterspeler Kevin Durant was goed voor 17 punten. De Verenigde Staten tanken dankzij de overwinning vertrouwen. Eerder werd in de voorbereiding verloren van Nigeria en Argentinië.

Naast Durant kwamen ook Bradley Beal (17 ptn), Zach LaVine (15 ptn), Damian Lillard (13 ptn) en Bam Adebayo (12 ptn) tot dubbele cijfers bij het team van coach Gregg Popovich. Bij de Argentijnen scoorde veteraan Luis Scola (41 jaar) nog 16 punten. Nicolas Laprovittola (13 ptn) en Facundo Campazzo (12 ptn) waren ook goed bij schot.

De Verenigde Staten spelen nog twee voorbereidingsmatchen. Vrijdag wacht een revanche tegen Australië. Zondag speelt de regerende olympische kampioen ter afsluiting van het trainingskamp tegen Spanje. Nadien stappen de basketballers op het vliegtuig naar Japan.