Coronacommissaris Facon stoort zich aan falende controles: “Natuurlijk is dat niet normaal”

“Voor we discussiëren over strengere reisregels, moeten we de huidige effectief controleren.” Coronacommissaris Pedro Facon stoort zich mateloos aan de falende controles op terugkerende reizigers. Hij wijst Binnenlandse Zaken, de lokale besturen en de gezondheidsinspectie met de vinger, maar zal de kwestie ook aankaarten op het Overlegcomité van vrijdag. Daar liggen zowel verstrengingen als versoepelingen op tafel.