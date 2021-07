“De tijd van waarschuwen is voorbij.” Politie en gerecht gaan strenger optreden tegen reizigers die niet in orde zijn met hun Passagier Lokalisatie Formulier (PLF). Wie betrapt wordt zonder PLF-formulier moet meteen 250 euro betalen. Luchtvaartmaatschappijen die niet of onvoldoende controleren, riskeren dan weer een boete die in de tienduizenden euro’s kan lopen.