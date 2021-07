Geen Johanna Konta op olympisch tennistoernooi na coronabesmetting

Pech blijft Johanna Konta achtervolgen, want nadat ze Wimbledon moest missen door een coronabesmetting in haar bubbel, ontwikkelde ze tijdens haar quarantaine zelf ook symptomen. Niet verwonderlijk testte de Britse dan ook positief op het virus. “Daardoor heb ik de laatste tweeëneenhalve week niet kunnen trainen, waardoor ik onmogelijk klaar kan zijn voor de Olympische Spelen in Tokio”, duidt ze op Twitter.

“Dit is een hartverscheurende realiteit, want het Britse team vertegenwoordigen in 2016 was een van de mooiste momenten van mijn carrière. Ik zal mijn best doen om zo snel mogelijk volledig genezen en fit te zijn zodat ik opnieuw wedstrijden kan spelen. Ondertussen zal ik ook voor mijn tv-scherm gekluisterd zitten om mijn landgenoten aan te moedigen op de Spelen.”

Ook bij de mannen is de tabel ondertussen al onthoofd na afzeggingen van Roger Federer, David Goffin, Denis Shapovalov, Rafael Nadal en Nickos Kyrgios.

