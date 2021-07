Heibel onder fans om video van Justin Bieber die tegen zijn vrouw lijkt te roepen

Een video waarop te zien is hoe Justin Bieber schijnbaar kwaad lijkt en roept tegen zijn echtgenote veroorzaakt heel wat ophef. De ster had er net een acte de présence opzitten in een nachtclub in Las Vegas. Op Twitter stellen fans en omstaanders dat Bieber niet aan het schelden was, maar dat hij met zijn enthousiasme en adrenaline toen geen blijf wist.

Het is een korte video: te zien is hoe Bieber en zijn vrouw Hailey Bieber (voorheen Baldwin) omringd door security door een casino geleid worden. De zanger had een acte de présence en een kleine verrassingsshow gegeven tijdens een set van de bevriende dj Diplo in XS Nightclub, Las Vegas. Die avond werd het tequila merk van Kendall Jenner gelanceerd.

Op TikTok en andere sociale media ging de video meteen rond en speculeerden sommigen dat de zanger schijnt te roepen tegen zijn vrouw. Volgens omstaanders en het entourage van de zanger was hij gewoon zeer enthousiast en vol adrenaline, hij had namelijk enkele nummers gezongen in de club. Het was geen scheldpartij, maar een geanimeerde conversatie, aldus een lid van het entourage aan E! News.