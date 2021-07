Het begon als protest tegen de opsluiting van oud-president Jacob Zuma, en eindigde in zware gevechten en plunderingen. In Zuid-Afrika zijn al zeker 45 mensen omgekomen bij het geweld, en er is voor miljoenen euro aan schade aangericht. Cyril Ramaphosa, de huidige president, stuurt nu 3.000 soldaten uit om de anarchie te stoppen.