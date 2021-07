Afgelopen weekend is in Genk dokter René Eersels overleden. De arts werd 82 jaar maar hij werkte, zolang zijn gezondheidstoestand dat toeliet, letterlijk dag en nacht. “Dat maakte hem ook enorm geliefd”, zegt zoon en dokter Hans Eersels. “René was gewoon uniek in zijn soort”, zegt ook collega dokter Rob Smeets.