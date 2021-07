Al vijf keer kon Deceuninck - Quick-Step deze Tour winnen en dus vieren. Wij wilden ook wel eens weten hoe hun champagne smaakt en gingen een dag mee als hun vipgast. “Met Belgische gasten in onze auto zijn alle flessen champagne aan het einde van de dag op. Bij Franse gasten is twee glazen per persoon voldoende. Die mannen drinken liever Vittel. Raar volkje.”