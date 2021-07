Met een gemiddelde temperatuur van 33 graden en 75 procent luchtvochtigheid krijgen we in Tokio de warmste Spelen ooit. We gingen een rondje - coronaproof - zweten met baanwielrenster Jolien D’hoore tijdens haar proefsessie in de klimaatkamer. “Het voelt alsof ik niets aanheb op mijn fiets”, vertelt de uittredende medaillewinnares.