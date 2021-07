Reusachtig paard wordt te groot voor zijn stal, maar vindt nieuwe thuis: “Op- en afstijgen blijft een strijd”

Dit paard was te groot geworden voor zijn oude stal en zocht een nieuwe thuis. Phantom (7) is maar liefst 234 centimeter groot en weegt een slordige 900 kilogram. Maar hij vond een nieuw plekje in een speciaal asiel voor trekpaarden in de Amerikaanse staat Maryland. Hoewel hij daar het grootste paard is, is hij volgens de medewerkers een “grote baby”. Al levert zijn afmeting soms wel problemen op. “Op- en afstijgen blijft een strijd”, zegt Lauren Nation die het geweldig vindt om ritjes te maken met hem. Phanton is een van de grootste paarden ter wereld en is slechts enkele centimeter kleiner dan het trekpaard Big Jake, de recordhouder die vorige maand overleed.