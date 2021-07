Leider Tadej Pogacar: “In de Pyreneeën krijgen we het grote gevecht voor het klassement”

“We zien morgen wel. Ik kan de benen voor morgen niet veranderen. We zullen zo hard omhoog gaan als we kunnen. Op het einde is er echt een moeilijke klim. Het wordt een groot gevecht voor het klassement. Het wordt sowieso hard, wat voor weer het ook is. Het mag van mij wat kouder zijn en een beetje regenen op de laatste klim. Schijnt de zon, dan is het ook maar zo. Ik zal alleszins geen regendans doen, want we kennen dat begrip niet in Slovenië.”

“Rafal Majka is voor mij wel super belangrijk. Hij is super sterk. Hij is al door wat moeten gaan de voorbije dagen na zijn val van vrijdag. Hij is in dit team van grote waarde. Ik leer veel van hem. Ik heb er ook al veel van geleerd ook al is hij pas sinds dit jaar in de ploeg. Hij is super cool. Hij is funny, maar ook super professioneel. Een fantastische jongen. Hij ondervindt wel nog de gevolgen van zijn val van vrijdag. Omdat zijn borst gekneusd is, heeft hij last bij het ademhalen. Hij kan slechts in één positie slapen. Anderzijds wordt hij wel elke dag beter en beter. Maar door die crash is hij natuurlijk nog niet opnieuw honderd procent fit.”

© AP

Pogacar houdt er rekening mee dat er op Quatorze Juillet een grote aanval kan komen van Ineos-Grenadiers en/of Jumbo-Visma. “Natuurlijk focussen ze zich daarop. Vandaag had de rit niet het profiel om grote gaten te slaan in het klassement. In het begin was er een moment dat alle klassementsrenners ineens voorin zaten. Toen López aanviel, pushte ik gewoon wat meer, maar het was niets dramatisch. Anders krijg je voortdurend een stop and go. Ik weet zelfs niet eens waarom we ineens full gas reden op de laatste klim van de dag vandaag. Ik volgde gewoon de wielen voor mij. En iedereen begon te sprinten. Ik ook dus. Het is goed om op het einde een kleine kick te hebben. De benen wat te ‘openen’. Om te testen of ze nog goed zijn. Het was leuk. Ik genoot ervan. Zowel van de rit zelf als van de sprint.”

“Iedereen zal het morgen proberen. Het is de zwaarste dag van de Tour. Wie zich super goed voelt, kan een groot verschil maken met zij die zich super slecht voelen. Maar ik weet niet wat hun tactiek zal zijn. We zullen er alles aan doen om het geel te verdedigen. Ik heb momenteel het beste team. Ook al is er over onze ploeg al veel gezegd over hoe sterk we zijn, en deze koers leiden. Ik heb niet het gevoel dat de andere teams al hun beste tactiek op tafel hebben gegooid. Ik heb er alleszins nog niet veel van gezien. Toch weinig actie. Misschien wachten ze tot morgen. Vandaag probeerde EF Educartion-Nippo even te pushen, maar het was alleen maar in de afdaling. Ik vond dat raar. Maar het overgrote deel van de Tour zitten we voorin, bepalen wij de snelheid en controleren wij de koers.” (bvc/hc)