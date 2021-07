Klassementsmannen Rigoberto Uran en Pello Bilbao flirten met uitsluiting in Tour de France

Rigoberto Uran en Pello Bilbao kwamen na de etappe naar Saint-Gaudens goed weg. Ze kregen allebei een verwittiging omdat ze even in supertuck-houding of iets dat daarnaar overhelt, gingen liggen.

De UCI-wedstrijdjury hield het bij een officiële verwittiging. Waarschijnlijk omdat de inbreuk te licht was, maar tegelijk betekent dit dat ze maar beter geen seconde meer zondigen tegen artikel 2.2.025 van het UCI-reglement. De renners moeten overal de standaardpositie op de fiets aannemen. Zoals beschreven in reglement 1.3.008. De voorarmen gebruiken als een steunpunt in een wedstrijd in lijn, is verboden. Uitgezonderd in tijdritten. Op de bovenbuis zitten is sinds dit seizoen ook niet meer toegelaten.

LEES OOK. Oostenrijkse kampioen Patrick Konrad zorgt met straffe solo naar Saint-Gaudens voor de tweede zege van Bora-hansgrohe