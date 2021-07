Club Brugge draait nog niet op toerental. Dat bleek na een generale repetitie tegen FC Utrecht, al is dat niet geheel abnormaal. In afwezigheid van triumviraat Vanaken, Vormer en Mignolet – samen goed voor bijna 700 blauw-zwarte matchen – krijgen Pérez en Lammens waarschijnlijk hun kans in de Supercup tegen Genk. Ondertussen blijft het wachten op de beste Lang én versterking.