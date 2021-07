Vandenbroucke: “Als overtuigen niet werkt, moet je vaccin wel verplichten in de zorg”

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) buigt zich woensdag over een eventuele verplichte vaccinatie voor mensen die in de zorg werken. Minister Frank Vandenbroucke sluit niet uit dat het zover komt. “Als overtuigen niet meer werkt, dan moet je wel”, zegt hij bij VRT Nieuws.

Nadat Frankrijk en onder meer Griekenland de voorbije dagen beslist hebben om al het zorgpersoneel te verplichten zich te laten inenten tegen Covid-19, klinkt in ons land ook steeds luider een oproep om ook over te gaan tot een verplichting. De zorgsector lijkt er absoluut voor gewonnen, blijkt onder meer uit de oproep ertoe van Margot Cloet van Zorgnet-Icuro.

Ook voor minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) is een verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel niet meer uitgesloten. Dat heeft hij dinsdagavond gezegd bij VRT Nieuws. “Ik ben daar niet tegen”, zei de minister, die in de eerste plaats wel voorstander blijft van mensen sensibiliseren en overtuigen door hen te informeren. “We moeten dat geleidelijk opbouwen. We moeten de sector mee hebben en we moeten het doen op basis van overleg. We moeten er een draagvlak voor creëren.”

Slecht geïnformeerd

“Ik hoor tot op vandaag nog altijd verhalen van mensen die slecht geïnformeerd zijn, van mensen die zitten met zorgen over vaccinatie die ze echt niet moeten hebben”, aldus Vandenbroucke. “We moeten dus gaan voor overtuigen, en ik denk ook dat we moeten blijven beroep doen op de leiding van die instellingen om echt alles op alles te zetten. Die heeft ook een verantwoordelijkheid. De overheid gewoon vragen om te verplichten vind ik ook wat te gemakkelijk. We moeten een weg afleggen waarbij uiteindelijk de algemene norm is dat iedereen die in de zorg werkt zich laat vaccineren. En als dat niet vanzelf tot stand komt, dan moet je met verplichtingen werken. En ik denk dat we dat moeten voorbereiden.”

De Sutter: “Onderzoeken”

Voor federaal vicepremier Petra De Sutter (Groen) is het moment gekomen “om de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel ernstig te onderzoeken”. Dat zei ze dinsdagavond in Terzake. “Je ziet dat je geen winst meer boekt in de sector van de zorgverleners, de cijfers slabakken en zijn veel te laag in bepaalde groepen. Dan moet je misschien die stap zetten, ook omdat we in de staart van de vaccinatiecampagne komen”, zei ze. Dat leeft volgens haar ook binnen de regering. “Iedereen heeft nu het gevoel: dit is volgende stap die we moeten zetten”.

De Sutter wijst erop dat zorgverstrekkers dagelijks met kwetsbare mensen in contact komen. “Zorgverstrekkers moeten absoluut gevaccineerd zijn. Zij moeten het voorbeeld geven en mogen hun patienten niet potentieel risico doen lopen”, meent ze. In vergelijking met de start van de vaccinatiecampagne zes maanden geleden is er volgens de vicepremier ook veel meer wetenschappelijke informatie voorhanden. “Nu nog zeggen: ik ben bang voor mijn vruchtbaarheid of zwangerschap, dat is niet meer gebaseerd op wetenschappelijke evidentie.”

Wat indien zorgverleners de prik toch blijven weigeren? Ontslag of het inhouden van loon vindt De Sutter wel heel drastisch, maar die personen zouden volgens haar bijvoorbeeld niet meer met patiënten in contact mogen komen. De vicepremier beklemtoont evenwel dat over een verplichte vaccinatie en alle bijhorende modaliteiten breed overleg moet plaatsvinden met de sector. “Je moet echt iedereen mee hebben om dit uit te rollen.”

Ook Coens voorstander

Dezelfde boodschap schrijft CD&V-voorzitter Joachim Coens op Twitter. “Onze vaccinatiecampagne is een megasucces. Nu moeten we naar 100 percent. Zeker in de zorg moeten we iedereen vaccineren die medisch kan, als het moet met verplichting”, schrijft hij daar.

Voor coronacommissaris Pedro Facon is een politiek debat nodig over die verplichte vaccinatie. Dat debat komt duidelijk ook opnieuw op gang. Zo komt de kwestie woensdag op de tafel van de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid.

(gjs)