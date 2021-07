In Heukelom stroomt het water de huizen binnen. — © TP

Bilzen/Riemst

Een wolkbreuk zorgde dinsdagavond in zowel Bilzen als Riemst voor wateroverlast. Onder meer in Bolder en Heukelom was het prijs. De brandweerkorpsen bereiden zich intussen voort en vullen zandzakken.