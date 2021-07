Hasselt

Limburgs Gouverneur Jos Lantmeeters overlegt woensdagochtend met alle betrokken instanties over de aanpak van de verwachte wateroverlast in Limburg. Vanaf het middaguur kan er tot 130 liter water per vierkante meter vallen. De Vlaamse Milieumaatschappij schat de kans groot dat de waterlopen buiten hun oevers treden.