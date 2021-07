Jan Bakelants emotioneel na kritiek van de baas en dag in de aanval: “Ik heb getoond dat ik nog een beetje met de fiets kan rijden”

Het was tot nu toe nog geen al te succesvolle Tour de France voor Intermarché - Wanty Gobert. De ploeg die andere jaren steevast mee de vroege vlucht kleurt, rijdt deze editie een beetje achter de feiten aan. Ploegleider Hilaire Van Der Schueren (73) was dan ook scherp voor zijn team in een interview in onze krant. Het heeft zijn effect duidelijk niet gemist, want met Jan Bakelants in de kopgroep en Lorenzo Rota in de achtervolgende groep, was zijn ploeg dinsdag wel op de voorposten vertegenwoordigd.

“Ik vind dat ik een heel goede etappe gereden heb. Ik had beter verdiend”, opende Jan Bakelants in Saint-Gaudens. “Ik krijg er weinig voor terug. Konrad was wel sterk. Ik kon de Oostenrijkse kampioen niet volgen op de voorlaatste klim. Ik verloor een mooi podium”, concludeerde Jan Bakelants in het druilerige Saint-Gaudens waar hij uiteindelijk als achtste finishte.

“Ik wist dat er een groep achter kwam, maar ik wou op de tweede col van de dag mijn eigen ritme rijden. Ik wou niet wachten. Je weet nooit wat er dan gebeurt. Voor hetzelfde geld is er geen goede samenwerking. Konrad was de enige die van achteruit kwam. Dus hij was duidelijk heel sterk, want Doubey en ik reden op dat moment niet traag. We reden gewoon Juul-Jensen uit het wiel zonder echt te versnellen. Dat is toch allemaal mooi.”

“Ik was ook wat aan het twijfelen met David Gaudu achter mij aan. Zou hij wachten op de Portet d’Aspet? Dan zou ik hem niet kunnen volgen, dus besloot ik op mijn eigen ritme te gaan. Het was shit dat Konrad het zo goed uitspeelde. Hij viel me heel snel aan nadat ik van de leiding kwam. Daar was Doubey al leeg gereden. Ik kon hem een tijdje op dezelfde afstand houden, maar dan kraakte ik toch wat. Ineens was het beste er spijtig genoeg af. In die laatste kilometer daar bergop was het toch wat harken. De vogel was gaan vliegen. Hij wou duidelijk niet met mij de finale rijden. Uiteindelijk ben ik content dat Konrad wint, want het was toch een nummer dat hij opvoerde, van zo ver. Maar natuurlijk ben ik wel ontgoocheld dat ik ‘maar’ achtste werd. Op de laatste helling voelde ik wel dat ik bij de sterksten van de groep was. Achtste is een ontgoocheling. Ik liet me wat doen in de sprint. Ik raakte wat ingesloten, met heel wat snelheidsverlies tot gevolg. Op het laatste zat er niet meer genoeg op om eruit te halen waar ik recht op had.”

Wederwoord aan Hilaire

“En toch ben ik blij met de koers die ik reed. Ik heb getoond dat ik mee heb gedaan. Ik voelde me de laatste tijd toch wat onderschat. Er was ook veel kritiek op de ploeg. En op alles dat er rond hangt. Ik trek me dat echt wel aan. Ik vind dat ik mezelf precies moet verantwoorden om hier te komen meedoen. Dan vragen de journalisten: Hoe evalueren jullie het eerste gedeelte van de Tour? Dan antwoord ik: niet slecht, maar je hebt wat geluk nodig om dat te doen. Als ik dat dan zeg, dan word je net niet in je gezicht uitgelachen. Ik vind dat jammer. Ik heb getoond dat ik nog mee reed. Als ik dan de ruimte heb, dat ik ook nog een beetje met de fiets kan rijden. Ik vond het ook zwak hoe ploegleider Hilaire Van der Schueren het uitdrukte in de krant (Het Nieuwsblad, red) De manier waarop hij dat gezegd heeft, kon beter. Diplomatischer. Ik heb hem gisteren van de hele dag niet gezien. Hij zal waarschijnlijk een interview zitten doen hebben. Morgen is het mijn column. We zullen dat dan eens rechttrekken. Dan zal ik zeggen wat ik ervan vind.”

“Ik vind dat mijn mening altijd beter uitgebalanceerder is en misschien wel correcter is. Je moet het ook allemaal in perspectief zien. We rijden hier rond met acht coureurs. Als je het loon van die mensen optelt, dan is dat geen miljoen euro. Verre van. Ik weet wat ik heb. Dat is kleingeld. Dan moet je niet afgemeten worden aan de maatstaven van de andere ploegen. Kijk naar Ineos-Grenadiers, naar Deceuninck – Quick-Step: één coureur kost effectief meer dan heel onze Tourploeg samen. En ze kunnen er inderdaad een dokter en een osteopaat van betalen. Allez, ik vind dat niet fair om dan te vergelijken”, aldus Bakelants die ook nog heel emotioneel werd toen hij het over zijn dochter had. “ Ik heb mij geamuseerd. Het was vandaag exact vijf jaar geleden dat Julia werd geboren in de Tour. Toen ben ik niet naar huis gegaan. Ik heb er veel aan moeten denken natuurlijk. Vandaar dat ik haar nu de groeten deed via de camera. Dat zijn allemaal dingen die vandaag meespeelden. Het was knap geweest om vandaag met een echt goed resultaat naar huis te komen, maar Konrad was sterker. En daarachter? Het was toch niet meer voor de eerste prijs.”