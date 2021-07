Verplichte vaccinatie zorgpersoneel in pijplijn

Zorgpersoneel zou verplicht gevaccineerd moeten worden. Dat vragen ziekenhuizen en woonzorgcentra. Ook zorgtehuis Ter Heide met meerdere campussen is voorstander. En ook het Vlaams Netwerk Kritische Ouders springt aan boord. Dat is een organisatie van ouders van kinderen met een beperking. Zij stelden vast dat ook tehuizen voor mensen met een handicap nog steeds niet helemaal zeker weten of het eigen zorgpersoneel gevaccineerd is. En al helemaal niet wat betreft het extern zorgpersoneel zoals voetverzorgers of kappers.