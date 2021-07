Maasmechelen

Huiszoekingen in Maasmechelen en Lanaken deze ochtend kaderen in een actie van de Belgische, Nederlandse en Duitse politie. De actie is gericht tegen een internationaal opererende bende van auto- en motordieven. Speurders vielen rond 6 uur binnen op vier plaatsen in Maasmechelen en Lanaken. Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie in Düsseldorf zijn twee gezochte verdachten opgepakt in België en drie in Nederland.