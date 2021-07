Hasselt/Heusden-Zolder

Een 20-jarige man uit Heusden-Zolder is door de rechtbank in Hasselt veroordeeld tot een bijkomende celstraf van 30 maanden wegens de verkrachting van een 15-jarig meisje tijdens Hasselt-kermis in september 2020. De man moet ook voor in totaal 4.150 euro aan schadevergoedingen betalen.