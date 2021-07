Zutendaal

In Zutendaal heeft de Civiele Bescherming vandaag een drugslab opgeruimd in de bossen. Het gaat om een actief labo van synthetische drugs. Twee verdachten zijn opgepakt. Het labo bevindt zich in de bossen aan de Stalkerweg in Zutendaal, in de buurt van de Sint-Brigida kapel.