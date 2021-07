Beringen

In Beringen is een bedrijfsleider afgelopen nacht neergeschoten door een inbreker. De man betrapte dieven in zijn bouwbedrijf. Toen die op de vlucht sloegen loste één van hen enkele schoten waarbij de bedrijfsleider in de borst werd geraakt. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel. De Federale Gerechtelijke Politie van Limburg heeft nog geen verdachten kunnen identificeren.