Intercommunale zoekt uitbater brasserie Schulensmeer

De opdrachthoudende vereniging Schulensmeer zoekt een uitbater voor de brasserie ’t Vloot aan het Schulensmeer in Herk-de-Stad en Lummen.

De brasserie is gevestigd in het natuureducatief centrum aan het meer. Info over de concessievoorwaarden en de gunningscriteria krijg je bij het secretariaat van de intercommunale. Kandidaturen moeten ingediend worden voor vrijdag 20 augustus 2021 om 12 uur. Info: 013 44 12 37, info@schulensmeer.be. LW