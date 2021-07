ANALYSE. Vergelijk de budgetten en Hilaire Van Der Schueren hoeft zich nergens voor te schamen

De dag dat Hilaire Van Der Schueren zijn hart had uitgestort in deze krant, waren ze daar, de jongens van Intermarché - Wanty Gobert. Met twee in een vlucht van twaalf die tot het einde droeg. Meer dan ereplaatsen voor Jan Bakelants (8ste) en Lorenzo Rota (10de) leverde het uiteindelijk niet op. Om het in voetbaltermen te zeggen: de eerreddende treffer is gescoord maar meer zat er echt niet in. En dat is geen schande.