Oostenrijkse kampioen Patrick Konrad zorgt met straffe solo naar Saint-Gaudens voor de tweede zege van Bora-hansgrohe

Patrick Konrad schreef in Saint-Gaudens wielergeschiedenis voor Oostenrijk. De klimmer van Bora-hansgrohe is pas de derde Oostenrijker ooit die een etappe in de Tour won. Voor Konrads werkgever Bora-hansgrohe was het na Nils Politt in Nîmes de tweede dagzege in vijf dagen tijd.

Geel: Tadej Pogacar (Svn)

Groen: Mark Cavendish (Gbr)

Bolletjes: Wout Poels (Ned)

Wit: Tadej Pogacar (Svn)

Hoe kwam de zege tot stand?

Patrick Konrad reed de koers van zijn leven. De 29-jarige prof schudde op de flanken van de beruchte Portet d’Aspet met Bakelants zijn laatste tegenstander van de dag van zich af en begon aan een raid op Saint-Gaudens. David Gaudu en Sonny Colbrelli bundelden de krachten, maar kwamen te kort tegen de Oostenrijkse kampioen. Konrad was al de negende renner in zestien ritten die in deze Tour met een solo won.

Jan Bakelants was dé Belg van de dag. Op 90 km van de streep in Saint-Gaudens al was hij de hoeksteen van de beslissende vlucht. Samen met Christopher Juul-Jensen en Fabien Doubey.

Op de Col de la Core, de zwaarste hindernis van de dag, kwam de Oostenrijkse kampioen Patrick Konrad voorin terwijl de Deen Juul-Jensen naar de tweede groep terugzakte. Voor de Kempenaar stond de man met de hamer op de Portet d’Aspet klaar. Daar plaatste de Oostenrijkse kampioen op 36,5 km van de streep een dodelijke versnelling. Met Bakelants als achtste en Lorenzo Rota als tiende in de rituitslag was dit veruit de leukste dag voor Intermarché –Wanty Gobert van de tandem Bourlart-Van der Schueren.

© BELGA

Wie reed zich nog in de kijker?

Kasper Asgreen. De Ronde van Vlaanderen-winnaar hield vanaf de start een tijdrit van 50 km op de vlakke wegen richting Tarascon-sur-Ariège. Daarmee zorgde de hardrijder voor een première. Niemand hield het alleen zo lang vol in het begin van een etappe. De Deen van Deceuninck – Quick-Step begon met een voorsprong van anderhalve minuut aan de Col de Port, de eerste van de vier obstakels van de dag. Dat is eerder een lopende berg is, maar waar het regende en de wind fel tegen stond.

De Deen was een pion in een plan om de tegenstanders van Cavendish zoveel mogelijk buitenspel te zetten voor de tussenspurt. Zo schoof op de Col de Port Mattia Cattaneo mee met Michal Kwiatkowski. Terwijl de groene trui zelf uit het peloton zakte en omringd werd door Mörkov, Ballerini, Devenyns en de nieuwe rode lantaarn Tim Declercq in een gruppetto waarin ook Greg Van Avermaet plaatsnam.

Het plan van Deceuninck – Quick-Step mislukte, want zowel Michael Matthews als Sonny Colbrelli waren niet alleen twee van de smaakmakers van deze Pyreneeënrit, maar ze deden ook een goede zaak in het puntenklassement. De Australiër was na de tussenspurt (13 punten, als vierde) al op 59 punten genaderd. Daar deed hij met zijn derde plaats nog eens 22 punten van af. Waardoor het groen van Cavendish op vijf dagen van Parijs opnieuw in het vizier komt.

In de sprint achter Konrad was Sonny Colbrelli de sterkste vóór Michael Matthews, waarmee de Italiaanse kampioen over Jasper Philipsen wipt naar de derde plaats in de tussenstand om het groen.

© AP

Woensdagmiddag kan Cavendish eventueel wat punten terugnemen want de tussenspurt ligt voor de drie hoge cols van de dag. Jan Bakelants pakte in Vic d’Oust de volle twintig punten mee, maar dat kwam omdat hij voorop was met de ex-crosser Doubey en Juul-Jensen. De ex-ritwinnaar van Ajaccio en -geletruidrager was de rode draad door de etappe, maar Konrad was in de druilerige, koude Pyreneeën veel te sterk voor de Kempenaar.

Wout van Aert testte nog even zijn klimmersbenen op de Côte d’Aspret-Sarrat in functie van de Olympische Spelen in Tokio en sleurde al de klassementsrenners mee.

Wat deden de favorieten?

Er gebeurde niets. Alleen was het frappant dat halfweg deze bergrit met Stake Vegard Laengen, Mikkel Bjerg en Rafal Majka drie ploegmaten van de leider in de tweede groep verzeilden. Vóór de voet van de Col de la Core kwamen ze terug, net als de gruppetto met Cavendish, die wat later opnieuw eraf schoot. Het is duidelijk dat zij die het podium van Parijs adviseren vooral krachten spaarden met het oog op de koninginnenrit van woensdag met finish op de 2215 meter hoge Col du Portet in Saint-Lary-Soulan.

Verder nog iets leuk dat je moet weten?

Het is een dagelijks weerkerend verhaal. In Pas de La Case begonnen we opnieuw met twee eenheden minder aan de laatste zes dagen Tour de France.

VincenzoNibali (Trek-Segafredo) stapte zondagavond uit de Tour die de ‘Haai van Messina’ slechts reed om conditioneel in orde te zijn voor de Spelen.

Amund Gröndahl Jansen, de hele voorbije Tour op de sukkel, kon ook al niet verder. De Noor is de derde renner van Team BikeExchange die voortijdig uit de Tourbubbel moest stappen. In vergelijking met Brest zijn we al met 38 renners minder.

Dat peloton van 145 eenheden herschiep de Pyreneeën in een kleedkamer in open natuur. Omdat de renners eerst dik negentien kilometer naar beneden moesten van Andorra La Velha naar startplaats Pas de La Case, startten ze allemaal goed ingeduffeld 2000 meter hoog. Net voor ‘Km 0’ kleedde iedereen zich om. Terwijl Kasper Asgreen ervoor koos om de beentjes op te warmen door direct keihard naar beneden te rijden op een weg die als snel nat werd.