Eerst vrienden, dan de romance: zo ontstaan twee op drie koppels

Zo’n twee derde van de koppels ontstaat uit een vriendschap. De platonische fase die vooraf gaat, kan een lange periode aanhouden voordat de vonk overslaat. In de friendzone belanden is dan toch zo erg nog niet. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek aan de Universiteit van Victoria in Canada.

Een team wetenschappers onder leiding van Danu Anthony Stinson, hoofddocent bij de afdeling psychologie aan de universiteit, bevroeg 1.900 mensen. Onder hen waren zowel universiteitsstudenten als volwassenen. Zo’n 680 deelnemers waren getrouwd of wettelijk samenwonend. De vraag die iedereen voorgeschoteld kreeg? Of ze bevriend waren met hun partner voordat ze een romantische relatie kregen.

De meeste deelnemers – 68 procent om precies te zijn – meldden dat hun huidige of meest recente romantische relatie begon als een vriendschap. Het percentage was nog iets hoger bij mensen jonger dan twintig en personen binnen de LGBTQ+-gemeenschappen, waar 85 procent van de stelletjes zei dat vriendschap uitmondde in een relatie.

Hoe een platonische relatie plots romantisch van aard wordt, is vaag. “Er is een enorme, rommelige en wazige grens tussen vriendschap en romantiek ... Het benadrukt hoe je voor iemand anders echt niet kunt definiëren wat een vriendschap of romance is”, aldus Stinson. Uit de studie, gepubliceerd in het tijdschrift Social psychological and personality science, blijkt nog dat de vriendschappelijke introductiefase gemiddeld 22 maanden duurt. Bijna de helft van de bevraagde mensen vonden vriendschap trouwens de uitstekende basis om een romantische relatie te beginnen.