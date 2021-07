Café Dike Lowie mikt vooral op fietsers en wandelaars. “We willen in de eerste plaats een rustpunt zijn waar mensen even op krachten kunnen komen”, zegt uitbater Levi. — © gvb

Lommel

De hele zomer lang gaat de redactie van de Buurtkrant op zoek naar de mooiste, gezelligste en authentieke terrassen in Limburg. In deze aflevering: fietscafé Dikke Lowie in Lommel.