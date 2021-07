Na een lange periode van lockdowns, strenge maatregelen en verplicht telewerk zit fysiek overspel opnieuw in de lift. Niet alleen deden we vaker aan micro cheating, een vorm van digitaal overspel, ook werden we een stuk achterdochtiger. Maar zijn er eigenlijk signalen die er echt op wijzen dat de partner een scheve schaats rijdt? Wij gingen te rade bij experts.