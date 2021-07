Het Turkse Istanboel mikt op de organisatie van de Olympische Spelen in 2036

Het Turkse Istanboel heeft dinsdag zijn intentie aangekondigd om zijn kandidatuur voor de organisatie van de Olympische Spelen in 2036 in te dienen.

Eerder was de Turkse metropool aan de Bosporus ook al kandidaat om de Olympische Spelen van dit jaar te organiseren, maar uiteindelijk moest het de duimen leggen voor Tokio. Turkije is ambitieus op sportief vlak, want het land is ook kandidaat om de organisatie van het EK van 2028 binnen te halen. “We maken er een doel van om in 2036 de Olympische en Paralympische Spelen te organiseren”, vertelde burgemeester Ekrem Imamoglu dinsdag tijdens een persmoment. “Ik ben ervan overtuigd dat we de organisatie ervan zullen binnenhalen.”