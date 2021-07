Onthutsende verhalen na EK-finale: vechtpartijen, wenende kinderen en fans met ticket geweigerd

Vechtpartijen, stewards die overrompeld worden, fans met tickets die gewoon niet binnen raken, de zoon van de bondscoach wiens plekje ingepikt werd door ‘illegale’ fans. Sportwebsite The Athletic heeft een onthutsend beeld geschetst van de chaos in en rond Wembley tijdens de EK-finale. Goede reclame voor het plan van het Verenigd Koninkrijk en Ierland om het WK voetbal in 2030 te organiseren is dit allerminst.