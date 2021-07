Niet iedereen is onder de indruk van “respectloze” Mathieu van der Poel, ook Tim Merlier krijgt ervan langs

Mathieu van der Poel imponeerde tijdens de eerste Tourweek met een ritzege, een beresterke tijdrit en vijf dagen in het geel. Na acht ritten hield hij het voor bekeken om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen. De Nederlander kon op veel begrip rekenen voor die keuze, maar niet iedereen was het daar mee eens. “Ik vind het respectloos tegenover de Tour”, zege de Fransman Guillaume Martin.

Guillaume Martin rijdt een degelijke Tour en staat na een terugval in de rit van zondag nog net in de top 10. Met zijn negende plaats is hij de beste Fransman in de Tour nadat David Gaudu, de grote hoop van de Fransen, het in enkele ritten liet afweten.

© ISOPIX

In een interview met L’Equipe liet Martin duidelijk verstaan wat hij vindt van renners die zonder blessure vroeg in de Tour opgeven. Hij ergert zich vooral aan het feit dat Mathieu Van der Poel daar geen kritiek voor krijgt en vergelijkt de situatie met Roger Federer op Roland Garros. “Toen hij verstek liet gaan voor de achtste finales van Roland Garros om zich voor te bereiden op Wimbledon kreeg hij felle kritiek, maar wanneer Van der Poel eigenlijk hetzelfde doet, zwijgt iedereen.”

Tourbaas Christian Prudhomme prees Van der Poel nog de hoogte in voor zijn prestaties en zijn eerbetoon aan grootvader Raymond Poulidor, maar Martin vindt toch dat de Nederlander geen respect heeft voor de organisatie van de Tour. “Alles geven in de eerste week terwijl je al weet dat je na acht dagen toch gaat vertrekken, dat is niet respectvol tegenover de organisatie.”

© AFP

“Ze kunnen er wat van bij Alpecin-Fenix”

Niet alleen Van der Poel, maar ook onze landgenoot Tim Merlier kreeg kritiek van de geïrriteerde Fransman. “Ze kunnen er wat van bij Team Alpecin-Fenix, want ook Tim Merlier deed het al in de Giro. Hij won een rit en vertrok dan alvorens de zwaarste bergritten er aan kwamen om dan vijf dagen later de Ronde van Limburg te winnen. Dat is allemaal niet verboden, maar ik vind dat niet erg nobel.”