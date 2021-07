“Toekomstige koning George (7) is voorlopig een echt boefje”: koninklijk biograaf over Britse prins

De finale van het EK voetbal was afgelopen zondagavond het kijken waard, maar een extra genot was het om de kleine prins George (7) daar de wedstrijd van Engeland te zien meebeleven. In zijn nette pak met stropdasje - wat nog tot een ruzietje leidde tussen zijn ouders - kwam hij ernstig over, maar toen Engeland scoorde, was hij een en al uitbundigheid. En dat past precies bij zijn karakter, schetst koninklijk biograaf Duncan Larcombe.