Vijfde golf teistert Spanje: dit moet je weten als je er op reis gaat

Spanje zit al enige tijd midden in de ‘vijfde coronagolf’. Het aantal besmettingen stijgt er nog steeds. Het besmettingscijfer ligt op 368 per 100.000 inwoners over de afgelopen veertien dagen. Hoewel de sterkste groei eruit is, zal de komende dagen de grens van vierhonderd wel worden overschreden, zei de Spaanse epidemioloog Fernando Símon maandag. Veel regio’s hebben bepaalde versoepelingen weer teruggedraaid. Ook Belgische vakantiegangers zullen daarmee rekening moeten houden.