Ronde van Spanje voor vrouwen telt dit jaar vier ritten (en eindigt samen met de mannen in Santiago de Compostela)

De Ceratizit Challenge by La Vuelta 21 wordt van 2 tot 5 september gehouden en telt vier ritten. De Vuelta voor vrouwen dus wordt volledig in Galicië gehouden. In vergelijking met vorig jaar is er een etappe extra.

Het worden vier verschillende ritten: twee veeleisende ritten in het middelgebergte, een klimtijdrit van 7,3 km en een vlakke etappe die dus samenvalt met het einde van de Vuelta voor mannen op 5 september in Santiago de Compostela.

De eerste dag gaat het van Cabeza de Manzaneda Ski Resort naar Rúa. In dat skioord wordt de tweede dag de klimtijdrit gehouden en van daaruit wordt de derde dag ook naar Pereiro de Ahuiar koers gezet.

Het eindpunt van de zevende Ceratizit Challenge by La Vuelta 21 ligt op de befaamde Plaza de Obradoiro in Santiago de Compostela. (hc)