Olivia en Arthur blijven populairste meisjes- en jongensnaam

Olivia was in 2020 voor het tweede jaar op rij de populairste voornaam bij pasgeboren meisjes in België. Bij jongens stond Arthur voor het derde opeenvolgende jaar helemaal bovenaan. Dat blijkt dinsdag uit nieuwe cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Na in 2019 de 16 jaar lange hegemonie van Emma als populairste meisjesnaam te hebben overgenomen, bleef Olivia ook in 2020 nipt het populairst. Vorig jaar kregen 548 baby’s de naam Olivia, dat waren er 103 minder dan het jaar ervoor en slechts 19 meer dan de 529 baby’s die Emma als voornaam kregen. Mila (489 kinderen) stond opnieuw op de derde plaats. Opmerkelijke stijgers in de lijst zijn Alba (87 kinderen, +142 procent), Capucine (85, +55 procent) en Lea (107, +45 procent).

Bij de jongens topte Arthur voor het derde jaar op een rij de lijst met 587 kinderen die in 2020 die voornaam kregen. Op de tweede plaats stond Noah (564 kinderen), Jules (543 kinderen) vervolledigde het podium. De grootste stijgers bij de jongensnamen zijn Otis (210 kinderen, +68 procent), Oliver (158, +34 procent) en Charles (123, +31 procent).

Bij de gehele bevolking bleven Jean (65.886 personen) en Maria (116.317) de populairste namen, al nam het aantal mensen met die voornamen in 2020 verder af. Bij de familienamen kwamen Peeters, Janssens en Maes het vaakst voor.